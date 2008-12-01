'Tuğgeneral Aydın'ı JİTEM öldürdü'

'Kuşkular içimizi kemiriyor'

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın, 22 Ekim 1993'te operasyon için gittiği Lice'de tek kurşunla öldürüldü. JİTEM ve benzeri illegal yapılanmalara karşıydı paşa, karakol binasının kapısında alnından vurulmuştu.Dönemin Jandarma İstihbarat Astsubayı Hüseyin Oğuz, Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın, JİTEM içindeki PKK itirafçıları tarafından öldürüldüğünü ileri sürdü. Terörün şiddetle bitirilemeyeceğini anlatan, sürekli bölge halkının kazanılması gerektiğini söyleyen paşa, JİTEM ve benzeri illegal yapılanmalara karşıydı. PKK terörünün tamamen çözülebilmesi için örgüte katılımı engelleyecek önlemlerin alınması gerektiğini savunuyordu. Halkla devleti kaynaştırdığı için hem PKK'nın hem de şiddet ortamından beslenen 'derin yapının' hedefindeydi. Tıpkı aynı dönemde öldürülen Eşref Bitlis ve Rıdvan Özden gibi Bahtiyar Aydın dosyası da 'devlete zarar vermemek için' kapandı.