Tuğgeneral Aydın öldürülmesiyle ilgili jandarma hiç kimseyi yakalamamış

Diyarbakır Lice’de 1993’te başından vurularak öldürülen Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın cinayeti sonrası Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nın olayla ilgili bir PKK'lının yakalandığı iddialarını araştıran TBMM İnsan Hakları Araştırma Komisyonu, böyle bir kişinin olmadığını belirledi.

Öldürülen Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın cinayetiyle ilgili dosyanın zamanaşımına girmesine 6 ay kala dosyayı silbaştan inceleyen savcılık, çarpıcı bir bilgiye ulaştı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’nın, o dönemde bölgede incelemede bulunan TBMM İnsan Hakları Araştırma Komisyonu’na, olayla ilgili bir PKK’lının yakalandığını, ancak kimliğinin açıklanamayacağını bildirdiğini dikkate alan savcılık, kimliğini araştırdığında, böyle bir kişinin olmadığını belirledi.

Dosyadan, Aydın’ın öldürülmesi konusunda alınmış ifade de çıkmadı. 1993’te, Lice’de, Jandarma Asayiş Bölük Komutanlığı’nın bahçesine helikopterle indikten sonra alnından Kanas tipi suikast silahı ile vurularak öldürülen Aydın’ın dosyasının zamanaşımına girmesine 6 ay kaldı.

Dosyayı didik didik eden Diyarbakır Başsavcılığı, ilginç bir detayla karşılaştı.



Yalan belge



Gökçer Tahincioğlu'nun Milliyet'teki haberine göre, dosyadan, suikastten sonra bölgede incelemelerde bulunan TBMM İnsan Hakları Araştırma Komisyonu’na 1994’te gönderilen bir belge çıktı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’ndan gönderilen belgede, “Diyarbakır merkez Kolludere köyü nüfusuna kayıtlı olup, merkez Bağlar ilçesi Göçmenler caddesi Özgür Apartmanı 1. kat, 4 numaralı dairede ikâmet eden ve kimlik bilgileri sorgusu halen gizli biçimde devam ettiği açıklayamadığımız PKK terör örgütü mensubu zanlı yakalanmıştır. Bu kişi Aydın suikastıyla ilgili bilgi sahibi olup alınan beyanında, suikastin Ape Hüseyin kod adlı Kadri Çelik komutasında 20 kişilik bir grup tarafından gerçekleştirildiği şeklinde ifadesi alınmıştır. Ancak soruşturmanın gizliliği nedeniyle bu kişinin bilgilerini veremeyeceğiz” ifadelerinin yer aldığı görüldü.



Arşivden çıkmadı



Savcılık, bunun üzerine, komutanlığa bir yazı göndererek, bu kişinin akıbetini sordu. Savcılığa gönderilen yanıtta, yaptıkları araştırmada arşiv kayıtlarında yakalanmış veya teslim olmuş böyle bir terör örgütü mensubu olmadığı gibi, Meclis İnsan Hakları Komisyonu’na 1994’te gönderilen ifade örneğinin de kayıtlarda geçmediği bildirildi. Başsavcılık, bu kez paşanın öldürüldüğü Kanas suikast silahına ait boş kovan ve mermi çekirdeğinin akıbetini sordu. Gelen yazıda, bunların jandarmada olmadığı belirtildi.

Savcılık bunun üzerine paşanın suikaste kurban gittiği tarihte Diyarbakır bölge sorumlusu olan Şemdin Sakık’ın ifadesine başvurdu. Sakık ise ifadesinde, “Bahtiyar Aydın’ın ölümünde gerek benim, gerekse PKK’nın merkezi yönetiminden hiçbir talimat almadım. Bu olayı örgüt yapmadı” dedi.

Bu arada paşanın şehit edildiği olaydan sonra tutulan tutanaklarda 11 teröristin ölü ele geçirildiği belirtildi. Yapılan araştırmada ölen bu kişilerin terörist olmayıp sivil vatandaş oldukları ve yasa kapsamında da devletten maddi ve manevi tazminat aldıkları belirlendi.