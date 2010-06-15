Tuğcu: Bu kadarını beklemiyordum

T24

Hepten ilginç bir fikir

Hukuksuzluğa açık davet

Mahkeme'nin güvenilirliği zedelenir

Ne yapılması gerektiğini söylemem

Yok hükmünde sayılabilir demişti

Gözler yarın yapılacak toplantıda

Anayasa Mahkemesi raportörü ve Demokrat Yargı Derneği Eşbaşkanı Osman Can'ın, 'Anayasa Mahkemesi, değişiklik paketinin bazı maddelerini iptal ederse, hükümet bu hukuksuz kararı kaale almadan, paketi bir bütün halinde referanduma sunmalıdır' önerisine, bir tepki de Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Tülay Tuğcu'dan geldi. Akşam gazetesine konuşan Tuğcu, 'Çok şaşırdım. Bu düşünce hepten ilginç oldu' dedi.Emekli olduktan sonra zamanını torunlarına ve bahçe işlerine ayıran Tülay Tuğcu, raportör Osman Can'ın gündem yaratan radikal önerisini AKŞAM'a değerlendirdi. Can'ın açıklamalarına kesinlikle katılmadığını belirten Tuğcu, şunları söyledi:Ben Osman Can'ı severim. İlginç ve renkli fikirleri olan bir farklı bir hukukçudur. Ama açık söyleyeyim, bu kadarını da beklemiyordum, çok şaşırdım. Can'ın, 'Anayasa Mahkemesi kararının kaale alınmaması, uygulanmaması' düşüncesi hepten ilginç oldu.Can'ın söylediklerine kesinlikle katılmıyorum. Bu söylemin bir tek izahı vardır; o da hukuksuzluğa açık davettir. Anayasa Mahkemesi, varlığını ve yetkilerini anayasadan alan bir kurumdur ve kararları istisnasız herkesi bağlar. Kimsenin, 'ben bu kararı tanımıyorum' deme lüksü yoktur.Can'ın dile getirdiği öneri, hukuk devleti ile asla bağdaşmaz. Böyle bir düşünce, Anayasa Mahkemesi'nin saygınlığını ve güvenilirliğini zedeler. Osman Can'ın önerisi, hem disiplin yaptırımı yönüyle, hem de teşvik içerdiği için adli yaptırım yönüyle tartışılabilir.Anayasa Mahkemesi Başkanı ve heyetinin bu açıklama karşısında ne yapması gerektiği konusunda düşüncemi söylemem doğru olmaz. Düşüncelerim, Anayasa Mahkemesi'nin görüşü veya mahkemeye akıl veriyormuşum gibi algılanabilir.Demokrat Yargı Derneği Eşbaşkanı Anayasa Mahkemesi Raportörü Osman Can, Taraf Gazetesi'nin dünkü sayısında 'Anayasa Mahkemesi Yok Sayılabilir' başlığı ile yayınlanan açıklamasında, anayasa değişikliği paketinin 'iptal' davası konusunda özetle şunları söylemişti: '...Yüksek Mahkeme'nin, anayasa değişikliği paketindeki bazı maddeleri iptal etmesi halinde bu karar yok hükmünde olacaktır. Hükümet söz konusu maddelerin iptal edilmesi halinde bu hukuksuz kararı kale almadan, iptal edilen maddeler de dahil olmak üzere paketi bir bütün halinde referanduma sunmalıdır. Hükümetin bu yöndeki adımı hukuki olarak bir sorun teşkil etmez. Asıl hukuksuzluk, mahkemenin, Anayasa'nın kendisine çizdiği sınırların dışına çıkıp değişiklik paketini esastan incelemesi ve bazı maddelerini iptal etmesi olacaktır...'Osman Can, yine Taraf Gazetesi'ne verdiği ikinci röportajda da aynı fikirleri savunmuş ve değişiklik paketinin bazı maddelerinin iptal edilmesi halinde, Anayasa Mahkemesi'nin kararının Resmi Gazete'de yayımlanmayarak yok hükmünde sayılabileceğini ileri sürmüştü.Anayasa Mahkemesi raportörü Osman Can'ın, değişiklik paketinin bazı maddelerinin iptal edilmesi halinde bu kararın 'yok hükmünde sayılması' ve 'kaale alınmaması' önerisine ilişkin tartışmalar hız kesmiyor. Can'ın, mahkemeyi de zor durumda bırakan önerisine ilişkin Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'tan bugüne kadar bur açıklama yapılmaması, dikkatleri Yüksek Mahkeme'nin yarın yapılacak rutin toplantısına çevirdi. Anayasa Mahkemesi çevreleri, konun Heyet toplantısında gündeme gelebileceğini belirtiyorlar.