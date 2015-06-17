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Dünya
Deutsche Welle

Tuğçe’ye Liyakat Nişanı verilmeyecek

Almanya'nın Offenbach şehrinde tacize uğrayan iki genç kızı kurtarmak isterken saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Tuğçe Albayrak’a Federal Liyakat Nişanı verilmeyeceği açıklandı.

17 Haziran 2015 20:21

Göstermiş olduğu medeni cesaretten ötürü Almanya'da birçok insanın gözünde ‘kahraman' haline
gelen genç kıza Almanya'nın tek liyakat nişanı olan ‘'Bundesverdienstkreuz''un verilmesi önerilmiş,
hükümet de öneriye sıcak baktığını açıklamıştı. Henüz 22 yaşında olan Albayrak'ın bedelini hayatıyla
ödediği cesur girişiminin bu nişanla onurlandırılması gerektiğini düşünenler internette bir kampanya
başlatmış ve 300 binden fazla kişi kampanyaya destek vermişti.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'un, Tuğçe
Albayrak'ın ölümünden derin üzüntü duyduğu, ancak yapılan detaylı inceleme ve değerlendirmeler
sonucu Nişan'ın verilmesi için gerekli koşulların gereğince oluşmadığının anlaşıldığı bildirildi.
‘Önemli olan, verilen destek'
Ailenin avukatı Macit Karaahmetoğlu yaptığı açıklamada, ölüm sonrasi Liyakat Nişanı verilmesinin
çok ender bir durum olduğunu bildiklerini belirterek, "Pek çok kişinin bu kampanyaya destek vermesi
Tuğçe'nin ailesini de çok sevindirdi. Önemli olan, bu insanların Tuğçe'ye verdikleri destektir" dedi.
Almanya'da kişinin ölümü sonrasında Federal
Liyakat Nişanı verilmesi çok nadir rastlanan bir
durum. Bu istisnalar arasında daha önce 1977'de ‘'Landshut'' isimli Lufthansa Havayolları uçağının
kaçırılması sırasında vurularak öldürülen kaptan pilot Jürgen Schumann ve 2009'da Münih'te
ayırmaya çalıştığı bir kavgada hayatını kaybeden iş adamı Dominik Brunner bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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