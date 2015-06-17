Tuğçe’ye Liyakat Nişanı verilmeyecek

Göstermiş olduğu medeni cesaretten ötürü Almanya'da birçok insanın gözünde ‘kahraman' haline

gelen genç kıza Almanya'nın tek liyakat nişanı olan ‘'Bundesverdienstkreuz''un verilmesi önerilmiş,

hükümet de öneriye sıcak baktığını açıklamıştı. Henüz 22 yaşında olan Albayrak'ın bedelini hayatıyla

ödediği cesur girişiminin bu nişanla onurlandırılması gerektiğini düşünenler internette bir kampanya

başlatmış ve 300 binden fazla kişi kampanyaya destek vermişti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'un, Tuğçe

Albayrak'ın ölümünden derin üzüntü duyduğu, ancak yapılan detaylı inceleme ve değerlendirmeler

sonucu Nişan'ın verilmesi için gerekli koşulların gereğince oluşmadığının anlaşıldığı bildirildi.

‘Önemli olan, verilen destek'

Ailenin avukatı Macit Karaahmetoğlu yaptığı açıklamada, ölüm sonrasi Liyakat Nişanı verilmesinin

çok ender bir durum olduğunu bildiklerini belirterek, "Pek çok kişinin bu kampanyaya destek vermesi

Tuğçe'nin ailesini de çok sevindirdi. Önemli olan, bu insanların Tuğçe'ye verdikleri destektir" dedi.

Almanya'da kişinin ölümü sonrasında Federal

Liyakat Nişanı verilmesi çok nadir rastlanan bir

durum. Bu istisnalar arasında daha önce 1977'de ‘'Landshut'' isimli Lufthansa Havayolları uçağının

kaçırılması sırasında vurularak öldürülen kaptan pilot Jürgen Schumann ve 2009'da Münih'te

ayırmaya çalıştığı bir kavgada hayatını kaybeden iş adamı Dominik Brunner bulunuyor.

