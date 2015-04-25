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Dünya

Tuğçe’nin katili hâkim karşısına çıktı, anne ve baba gözyaşlarına boğuldu

Mahkemede, Tuğçe’nin yere düşme anını gösteren güvenlik kamerası kayıtları yayınlandığında, genç kızın anne ve babası görüntüleri izlemeye dayanamadıkları gerekçesiyle salonu terketti

25 Nisan 2015 11:25

Almanya’da, Offenbach kentinde tacize uğrayan iki genç kızı savunmak isterken öldürülen Tuğçe Albayrak’ın katil zanlısı Sanel M. ilk kez mahkeme karşısına çıktı.

Sadece Tuğçe’nin yüzüne vurduğunu ve daha sonra kızın yere yığıldığını söyleyen Sırp asıllı Sanel, ağlamaklı bir sesle çok pişman olduğunu belirtti. Davanın ilk gününe katılan anne Sultan Albayrak ise gözyaşlarına hakim olamadı. Milliyet'te yer alan habere göre mahkemede, Tuğçe’nin yere düşme anını gösteren güvenlik kamerası kayıtları yayınlandığında, genç kızın anne ve babası görüntüleri izlemeye dayanamadıkları gerekçesiyle salonu terketti. Sanel M., ölüme sebebiyet veren yaralama suçundan 10 yıl hapis istemi ile yargılanıyor. İki hafta komada kaldıktan sonra hayata gözlerini yuman Albayrak’ın ailesi, Tuğçe’nin organlarının bağışlanmasını onaylamıştı.

 

Organları hayat verdi

 

Üçü ‘ölümcül’ durumdaki hastalar Tuğçe sayesinde hayata dönmüştü.  ‘Hastaların üçünün durumunun “ölümcül” olduğu belirtildi. Almanya’da yayımlanan Bild gazetesi Tuğçe için “Ölümünde bile kahraman!” ifadesini kullanmıştı. Tuğçe’ye ölümünün ardından Federal Liyakat Nişanı verilmesi için internette başlatılan kampanyaya on binlerce kişi imzalarıyla destek vermişti.  Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya BaşbakanAngela Merkel ile hükümetin Albayrak’a nişan verilmesi konusuna olumlu baktığını açıklamıştı.

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