Tuğçe Mutlu'nun ölümünde ev arkadaşı ve sevgilisine ağırlaştırılmış müebbet talebi

Ankara'da, Tuğçe Mutlu'nun (27) başından vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturmada tutuklanan ev arkadaşı Songül Saylam ile onun sevgilisi otomobil tamircisi Oğuzhan Karakaya (39) hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Tuğçe Mutlu, Altındağ ilçesine bağlı Hacettepe Mahallesi'ndeki evinde, geçen yıl 30 Mayıs'ta, daireden gelen kötü kokuların ardından komşuların ihbarı üzerine ölü bulundu. Mutlu'nun başından tabanca ile tek el ateş edilerek vurulduğu belirlendi. Mutlu'nun öldürüldükten sonra cesedinin yıkanıp, battaniyeye sarıldığı belirlendi. Evdeki incelemede bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi. Bir süre önce eşinen boşanan Mutlu'nun 'sahtecilik' ve 'uyuşturucu'dan 12 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Soruşturma başlatan polis, ev arkadaşı Songül Saylam'ın ortadan kaybolması ve olayda kullanılan silahın bulunamaması nedeniyle Tuğçe'nin cinayete kurban gittiği ihtimali üzerinde yoğunlaştı. Apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, Tuğçe'nin evine son giren kişinin Oğuzhan Karakaya olduğunu saptadı. Karakaya'nın ise Tuğçe Mutlu'nun ev arkadaşı Songül Saylam'ın sevgilisi olduğu belirlendi. Takibe alınan Karakaya, düzenlenen operasyonla Keçiören'deki evinde gözaltına alındı. Karakaya, ifadesinde; Mutlu'nun, sevgilisi Saylam hakkında küfrettiğinde sinirlendiğini ve yanındaki silahı çıkarıp tek el başına ateş ettiğini söyledi. Karakaya'nın ifadesi doğrultusunda sevgilisi Saylam da cinayete azmettirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Songül Saylam, ifadesinde, suçlamaları kabul etmeyerek, Oğuzhan Karakaya'nın kendisine melankolik ve saplantılı şekilde bağlı olduğunu, kendisine herhangi bir şey yapması için telkinde bulunmadığını söyledi. Karakaya ve Saylam, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Oğuzhan Karakaya ve Songül Saylam hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talebiyle dava açtı. Savcılık iddianamesinde, Tuğçe ile Songül'ün bir süredir devam eden aynı evde kalma konusunda anlaşmazlık yaşadıkları, olay günü akşam saatlerinde şüpheliler ve tanıkların bulunduğu sırada Songül ile Tuğçe'nin tartıştığına dikkat çekildi. Şüpheliler ve tanıkların evden ayrıldıktan sonra Oğuzhan'la Songül'ün Tuğçe'yi öldürme konusunda anlaştıklarının belirtildiği iddianamede, Songül Saylam'ın azmettirici ve Oğuzhan Karakaya'nın da öldürme eylemini gerçekleştirecek kişi olduğu kanaatine varıldığı belirtildi. Sanıklar, Ankara 21'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.