Tuğçe Kazaz'dan muhalefet ve iktidara erken seçim tavsiyeleri

Eski manken ve oyuncu Tuğçe Kazaz, 24 Haziran'da erken seçim yapılacağının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından muhalefet partilerine, iktidara ve vatandaşlara 'tavsiyelerde' bulundu.

Muhalefet partilerine tek aday çıkarması önerisinde bulunan Kazaz, yasal sürecin son gününe kadar bu adayın isminin açıklanmamasını tavsiye etti. Kazaz, iktidar partisine ise ekonomik krizi tırmandırmamayı ve vatan millet vurgusu yapmasını önerdi.

Açıklamalarıyla sık sık gündem olan eski model ve oyuncu Tuğçe Kazaz Twitter hesabından şunları yazdı: