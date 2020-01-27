Tuğçe Kazaz'dan İmamoğlu'na: Son şovunu yapmak üzere koronavirüsün baş gösterdiği Çin'e ziyaretini bekliyoruz

Paylaşımlarıyla dikkatleri çeken ve dört kez din değiştirmesiyle de bilinen eski manken Tuğçe Kazaz bu kez de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na olan yorumuyla gündeme geldi.

İmamoğlu'nun Elazığ deprem bölgesine ziyaretinden 1 gün sonra paylaşım yapan Kazaz, İmamoğlu'nun 'şovdan şova koştuğunu' söyleyerek 26 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüsünün ortaya çıktığı Çin-Wuhan’a ziyaretini beklediğini ironik bir dille ifade etti.

Kazaz, "Şovdan şova koşan İmamoğlu‘nun son şovunu yapmak üzere koronavirüsün baş gösterdiği Çin’in Wuhan şehrini ziyaret etmesini bekliyoruz. Müthiş bir fırsat! Tüm dünya basınının gözü onda olur, böylece gözü açık da gitmez. İnsanlık için küçük ama şov dünyası için büyük bir adım!" ifadelerini kullandı.