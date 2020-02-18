Tuğçe Kazaz'dan Gezi davası yorumu: Gaza gelip tekrar meydanları doldurmayın; sizi o salladığınız tencere ve tavalarınızda pişirir bu millet

Paylaşımlarıyla dikkati çeken ve dört kez din değiştirmesiyle de bilinen eski manken Kazaz, Gezi Parkı Davası'nda verilen tahliye ve beraat kararlarının ardından Twitter hesabından şunları yazdı:
"Gezici mahkemeden beraat etse de millet Gezi'yi mahkum etti. Yani gaza gelip tekrar meydanları doldurmayın çünkü bu sefer o meydanlarda sadece Gezici zillet değil ezici millet de olacaktır. Sonra sizi o salladığınız tencere ve tavalarınızda pişirir bu millet. Demedi demeyin."
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