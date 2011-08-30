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Spor

Tuğba Karakaya finalde DAEGU (A.A)

30 Ağustos 2011 18:35

-Tuğba Karakaya finalde DAEGU (A.A) - 30.08.2011 - 13. Dünya Atletizm Şampiyonasında, bayanlar 1500 metre yarı finalinde yarışan Tuğba Karakaya finale yükselirken, Aslı Çakır Alptekin ise elendi. Daegu Stadı'ndaki yarışmada Tuğba Karakaya ilk seride çıktığı yarışı 4.08.58'lik derecesiyle birinci olarak tamamladı ve finale ismini yazdırdı. Tuğba Karakaya, özellikle son 50 metrede yaptığı müthiş atakla arka sıralardan gelerek, serisini ilk sırada tamamlayarak, finalde yarışma hakkını elde etti.  Bayanlar 1500 metre finali 1 Eylül Perşembe günü TSİ 14.55'te koşulacak. Aynı yarışta 2. seride start alan Aslı Çakır Alptekin ise 4.11.51 ile 10. sırada yer aldı ve şampiyonaya veda etti. Türk atlet yarışın büyük bir bölümünü önde götürmesine karşın, özellikle son 200 metrede rakiplerinin ataklarına cevap veremeyince yarıştan koptu ve final şansını kaybetti.

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