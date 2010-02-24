Tuğba Karademir serbest programda

T24 - Artistik patinaj bayanlar kısa programı bu sabaha karşı yapıldı. Tuğba Karademir, ilk 24 sporcu arasına girmeyi başararak serbest programda yarışmaya hak kazandı. Kim Yu-Na, muhteşem bir performansla ilk sırada yer alırken en ciddi rakibi Mao Asada tarafından takip edildi.





"Bazaar İstanbul" isimli eser eşliğinde kayan Tuğba Karademir, kısa programda sırtındaki sakatlığa rağmen Jüriden 50.74 puan topladı ve 21. sırayı alarak serbest programda yarışma hakkı elde etti.





Kısa programı Güney Koreli Kim Yu-Na, 78.50 puan ile ilk sırada tamamladı. Japon Mao Asada ikinci sırada yer almayı başardı.





48 saat önce annesini kaybeden Kanadalı Joannie Rochette ise günün en duygulu anlarının yaşanmasına sebep oldu. Herkesin uzun süre ayakta alkışladığı ve programına başlamadan hemen önce duygularına hakim olmakta zorlanan Rochette, göz yaşları eşliğinde ortaya koyduğu güzel performansla üçüncü sırada yer almayı başardı.





Vancouver Oyunlar'ında artistik patinaj bayanlar serbest programı, cuma sabahı yapılacak.