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Spor

Tuğba Karademir dünya 21’ncisi

Dünya Artistik Buz Pateni Şampiyonası'nda Tuğba Karademir, 21'nci oldu.

29 Mart 2009 02:00

Dünya Artistik Buz Pateni Şampiyonası sona erdi. ABD'nin Los Angeles kentindeki Staples Center'da düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi bayanlarda temsil eden Tuğba Karademir, serbest programda teknik değerlendirmede 40.59 puan, bileşenler değerlendirmesinde de 40.48 puan aldı ve (düşme-3'lü salchow) 1 ceza puanı kesilmesinden sonra toplam 80.07 bölüm puanı elde etti.

Karademir, kısa program sonunda 22. sırada olduğu yarışmada, serbest program sonunda toplam 124.31 puana ulaştı ve dünya 21.'si olarak şampiyonayı tamamladı.

Bayanlarda, Güney Koreli Yu-Na Kim birinci olurken, Kanadalı Joannie Rochette ikinciliği ve Japon Miki Ando da üçüncülüğü elde etti.

Şampiyonada, 1'er altın ve gümüş madalya elde eden ABD, en başarılı ülke oldu.

(AA)

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