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Spor

Tuğba Karademir 21. oldu

Artistik buz pateninde, Türkiye'yi Kış Olimpiyatları'nda temsil eden ilk sporcu unvanını alan Tuğba Karademir, serbest program sonunda topladığı 123.64 puanla mücadeleyi 21. sırada tamaml

04 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

İtalya'nın Torino kentinde devam eden 20. Kış Olimpiyat Oyunları'nda, bayanlar artistik buz pateninde, 2 gün önce kısa programda aldığı 44.20 puanla 22. olarak finale kalmayı başaran Tuğba Karademir, dün gece serbest programda yarıştı. Milli sporcu serbest programda, 42.64 teknik ve 36.80 artistik olmak üzere toplam 79.44 puan aldı. Karademir, kısa programdaki 44.20 puanıyla birlikte, toplam 123.64 puanla final mücadelesini 21. olarak tamamladı.

Tuğba Karademir, serbest program sonrası yaptığı açıklamada, kısa programda olduğu gibi serbest programda da teknik puanlarının beklediği gibi geldiğini, ancak yine artistik puanlarını düşük verdiklerini söyledi.

Yarışma esnasında hakemlerin gözünden kaçmayan çok küçük hatalar yaptığını ifade eden Karademir, ''Olimpiyatı 21. sırada tamamlıyorum ve bunun için çok mutluyum. Ülkemi en iyi şekilde temsil ettiğimi düşünüyorum'' diye konuştu.

Torino'da kazandığı başarının tamamen ailesinin eseri olduğunu belirten Tuğba Karademir, ''Bu başarı benden çok onların eseridir'' dedi.

Kanada'ya döner dönmez, sınavları olduğu halde, mart ayında yapılacak Dünya Şampiyonası'na hazırlanacağını anlatan Karademir, Kanada'da yapılacak şampiyonada da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını sözlerine ekledi.

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