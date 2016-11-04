Tuğba Hezer hakkında yakalama kararı

HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Öztürk'ün "PKK terör örgütü üyesi olmak", "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına karar verdi.

Yapılan araştırma sonucu yurt dışına çıktığını belirlenen Öztürk hakkında, tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Ankara'da 17 Şubat'taki saldırıyı gerçekleştiren kişinin taziyesine giden ve yurt dışında bulunan HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk hakkında hazırlanan fezlekede, "terör örgütü propagandası yapmak", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" ve "suçu ve suçluyu övme" gibi suçlamalar yer alıyor.