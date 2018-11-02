Tuğba Ekinci'den Sıla'ya: Şiddet görmek istemeyen bayanlar şiddet görmez!

Tuğba Ekinci, oyuncu Ahmet Kural tarafından şiddet gören sanatçı Sıla Gençoğlu’na tepki gösterdi. Bir kadının ‘şiddet görmek istemezse şiddet görmeyeceğini’ iddia eden Ekinci, Sıla’nın Kural’ı savcılığa şikâyet etmesinin ‘yakışık olmadığını’ öne sürerken “Her ilişkide oluyor itip kakışmalar” ifadesini kullandı.

Ekinci’nin sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı yorum aynen şöyle:

"Küçük çocuk gibi sizin kadar güçlü bir bayana ses sanatçısına bu şikayeti yakıştıramadım. Her ilişkide oluyor itip kakışmalar Ahmet ailesine çok hayırlı evlat oldu . Mesleğini tehlikeye atmanın alemi yok. Gerektiğinde erkek gibisiniz Ahmet benim eski dostum asla büyük hatalar yapacak biri değil ayrıca şiddet görmek istemeyen bayanlar şiddet görmez. Saygılar &Sevgiler.”

Ne olmuştu?

Ünlü şarkıcı Sıla, oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'dan darp, cebir ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi oldu.

Avukatı Rezan Epözdemir ile birlikte Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda 'müşteki' sıfatıyla ifade veren Sıla, adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yaptı.

Epözdemir, mahkemenin Kural aleyhine dün itibariyle 3 aylık bir koruma kararı verdiğini ve bu kararın, 'evden ve iş yerinden uzaklaştırma ile kitle iletişim araçlarıyla rahatsız etmeme' yönünde olduğunu da sözlerine ekledi.

Sıla, "Bir hukuki sürecin içindeyiz. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum açıkçası. Zamanı gelince zaten konuşacağız. Savcılığa ifade vermeye geldim. Ahmet Kural'dan şikayetçiyim" dedi.

Sıla'nın savcılığa yaptığı şikayette yer alan ifade şöyle:

"29 Ekim 2018 tarihinde sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Ahmet Kural'ın ikamet ettiği Zekeriyaköy'deki evde yoğun alkollü Kural tarafından ağır fiziki saldırıya uğramış, darp edilmiş, yerlede sürüklenmiş, kafası duvara vurulmuş, kül tablasıyla kendisine vurulmuştur. Müvekkil mağruz kaldığı şiddetten can havliyle kaçmak isterken Ahmet Kural tarafından tekrar tekrar yerlerde sürüklenmiş ve müvekkilimin vücudunun değişik yerlerine, kafasına ve kulağına 45 dakika boyunca hunharca ve vahşice saldırıda bulunulmuştur. Yaklaşık 45 dakika süren şiddet sırasında müvekkilimin ailesine yönelik olarak ağıza alınmayacak galiz küfürler edilmiş ayrıca defalarca da 'Seni öldüdürüm' şeklinde de tehdit edilmiştir.

Müvekilin olay sırasında yırtılan kıyafetlerini ve yaşadığı ağır şiddeti gösteren 6 adet fotoğrafı sunuyoruz."

Sıla: Şiddet karşısında dilsiz kalmamayı seçiyorum, susarsam kadınlara haksızlık etmiş olurum

Daha sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Sıla, 'Ben şiddete uğradım' demenin zor olduğunu belirterek "Ama şunu da biliyorum ki ben de susarsam önce kendime, sonra da bu ülkenin kadınlarına, şiddete karşı insanlarına haksızlık etmiş olacağım" dedi.

Ahmet Kural’dan açıklama

Ahmet Kural'ın Kanal D’ye yaptığı açıklama şöyle:

"Öncelikle böyle çirkin iddialarla karşınızda olduğum için çok üzgünüm. Bu çirkin iddiaların hiç birini kabul etmiyorum.28 Ekim günü Sıla ve ailem yemek yedik. Güle oynaya evimize geldik. Ayrıntıları savcıya vereceğim ifadede öğreneceğiniz üzere aramızda karşılıklı itişme oldu. Bu esnada sadece kolunu tutum. Onun dışında hiçbir iddiayı kabul etmiyorum. Bununla ilgili hukuki yollara başvuracağım. Çok üzgünüm, çok!"