Tugay'daki yangın 4 saatte söndürüldü

DOĞUBAYAZIT (Ağrı),(DHA)- AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesindeki 1’inci Mekanize Tugay Komutanlığı\'nda dün akşam çıkan ve yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınabilen yangının elektrik kontağında çıktığı üzerinde duruluyor.

Refik Başkaya Cadesi\'ndeki 1’inci Mekanize Tugay Komutanlığı’nda dün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, bütün çatıyı sardı. Yangının büyümesi ve Doğubayazıt Belediyesi\'ne ait itfaiye ekiplerinin yetersiz kalmasıyla bölgeye Ağrı, Iğdır ve Diyadin\'den çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Yaklaşık 4 saatlik müdahalenin ardından yangın söndürülüp soğutma çalışması yapıldı.

Ağrı Valisi Süleyman Elban, yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını söyledi. Kışla gazinosu ve yemekhane olarak kullanılan binanın daha çok çatı ve üst kısımlarının zarar gördüğü belirlendi. Günün aydınlanmasıyla birlikte de binadan bazı eşyaların çıkartılıp, tahliyelerin olduğu gözlendi.



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