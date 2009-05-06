Tugay'a Türk usülü uğurlama çağrısı

Galatasaray taraftarları, İngiltere Premier Lig takımlarından Blackburn Rovers'da forma giyen ve bu sezon sonunda futbolu bırakması beklenen eski milli futbolcu Tugay Kerimoğlu için 'Türk usülü' uğurlama yapılması için harekete geçti.



Galatasaray taraftar grubu UltrAslan üyelerinin, Blackburn Rovers'da forma giyen Tugay Kerimoğlu'nun, West Bromwich'e karşı oynayacağı sezonun son maçına "Türk bayrakları" ve "Tugay tişörtleriyle gelmeleri için Blackburn Rovers taraftarlarına çağrıda bulundu.



Türk usülü vade çağrısında bulundular



Galatasaray taraftarlarının, Tugay'ın 24 Mayıs'ta Ewood Park'da West Bromwich'e karşı oynayacağı sezonun son maçına gitmek için hazırlandığını yazan www.thisislancashire.co.uk haber sitesi, Galatasaray taraftarlarının Blackburn Rovers taraftarlarıyla haberleşerek, kutlama için çağrıda bulunduğunu duyurdu.



Milli futbolcunun, Blackburn Rovers'ın Teknik Direktörü Sam Allardyce tarafından yeni bir teklifle karşı karşıya olmadığı ve futbolu bırakıp bırakmayacağı yönündeki kararını sezon sonunda açıklayacağı belirtilen sitede, Türk taraftarların Rovers'lı taraftarlara, Tugay'a birlikte 'Türk usülü' vade partisi vermeye davet ettikleri bilgisi yer alıyor.



Galatasaraylı Tugay taraftarlarının, Rovers taraftarlarından final maçına al yıldızlı tişört ve bayraklarla gelmelerini istediği vurgulanan sitede, 'UltrAslan' grubu üyesi Sercan Karataş'ın, Blackburn Rovers taraftarları ile konuştuğunu ve bir grup Galatasaraylı taraftarın da Tugay'ı desteklemek için, 24 Mayıs günü Ewood Park'ta oynanacak sezonun son maçında bulunacakları mesajını ilettiği belirtiliyor.

Sitede ayrıca, Sercan Karataş'ın, "Bir çok Blackburn taraftarı ile konuştum ve önerimize sıcak baktılar. Ellerinde Galatasaray ve Türk bayrakları, Tugay'ın son gününü kutlamak için bize katılmaktan memnunluk duyacaklarını belirttiler. Türk usülü kutlamada, herkesin Tugay tişörtleri giymelerini ve Tugay'ın, Rovers'ta geçen 8 yılını kutlamalarını istiyoruz. Bunun Tugay için unutulmaz bir anı olmasını istiyoruz" sözleri yer aldı.

