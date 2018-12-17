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Tugay Komutanlığı'ndaki Kayak Merkezi sezonu açtı

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'nin Otluca köyündeki Dağ ve Komando Tugayı bünyesinde faaliyet gösteren Kayak Merkezi, kar seviyesinin yeteri seviyeye ulaşmasıyla sezonu açtı

17 Aralık 2018 13:19

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Otluca köyündeki Dağ ve Komando Tugayı bünyesinde faaliyet gösteren Kayak Merkezi, kar seviyesinin yeteri seviyeye ulaşmasıyla sezonu açtı. Kayak merkezine gelen minik kayakçılar, Türk bayrağı açıp, meşaleler ile kayak yaptı.
Kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı bünyesindeki  Kayak Merkezi\'nde, karın yağmasıyla birlikte sezon başlarken, kayak evi de hizmete açıldı. Kayak Merkezi ve kayak evinin açılına, Hakkari Valisi İdris Akbıyık,Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Otluca Köyü sakinleri ve çocuklar katıldı.
Açılışın ardından Vali Akbıyık, beraberindekiler ile birlikte minik kayakçıların Türk bayraklı ve meşaleleli gösterisini izledi. Kayak Merkezi\'ne gelen bazı çocuklar ise kızakla kaymanın keyfini yaşadı. Komutanlar, Tugay Komutanlığı\'nda misafir edilen minik öğrencilerlerle yakından ilgilendi. Gün boyunca kayak kaymanın mutluluğunu yaşayan çocuklara askerler tarafından çeşitli  ikramlarda bulunuldu.

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