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Spor

Tugay Kerimoğlu'nun acı günü

Tugay Kerimoğlu’nun babası Özkan Kerimoğlu’nun cenazesine Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal çelenk gönderdi

06 Temmuz 2014 21:14

A Milli Takım ve Galatasaray'ın eski kaptanlarından, sarı-kırmızılı ekibin eski antrenörü Tugay Kerimoğlu ile teknik direktör Tolgay Kerimoğlu kardeşlerin hayatını kaybeden babası Özkan Kerimoğlu, İstanbul'da toprağa verildi.

Özkan Kerimoğlu'nun cenazesi Ataköy 5. Kısım Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Necatibey Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına Kerimoğlu ailesinin yanı sıra Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, yardımcısı Hamza Hamzaoğlu, Bursaspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, teknik direktörler Hikmet Karaman, Bülent Ünder, Ergün Penbe, Arif Erdem, Vedat İnceefe, Galatasaray Kulübü adına yönetim kurulu üyesi Sedat Doğan, sarı-kırmızılı futbol takımının idari menajeri Cenk Ergün, eski Galatasaraylı futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür, futbolcu Ceyhun Gülselam, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, eski futbolcular ile Kerimoğlu ailesinin yakınları katıldı.

Namazdan önce babasının tabutu başından ayrılmayan ve gözyaşlarını tutamayan Tugay Kerimoğlu'nun ayakta durmakta zorlandığı görüldü.

Cenazeye Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal, sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik direktör Mustafa Denizli'nin de aralarında bulunduğu birçok isim çelenk gönderdi.

 

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