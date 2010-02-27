Tugay Kerimoğlu yuvaya döndü

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Altyapının başına Tugay

Başkan Polat, sarı-kırmızılı kulübün Yıllık Olağan Mali Genel Kurul toplantısında, kulüp faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Galatasaray Futbol Takımı'nda değişim süreci yaşadıklarını dile getiren Polat, ''İki sene önce şampiyon olduk. Şu anda ligde lideriz. Ancak aldığımız neticelerden hiç memnun değiliz. Atletico Madrid'e elendik.Geçen sezon UEFA Kupası'nda final oynayacakken 12 sakat nedeniyle Hamburg'a elenmiştik. Florya'da ahenkli bir çalışma ve kolej havası var. Güzel bir ortam var. Ama arzu ettiğimiz yerde değiliz'' dedi.Adnan Polat, Galatasaray için Türkiye Ligi ve kupa şampiyonluğunun olağan olduğunu vurgulayarak, ''İkincilik dahi bizim için başarısızlıktır. Arzu ettiğimiz durumda değiliz. Ancak bu sezon şampiyon olmak istiyoruz. Olabileceğimize de inanıyorum. Gelecek sezon bizim yeni stadımızda Şampiyonlar Ligi'ni yaşamamız lazım'' şeklinde konuştu.Bu sezon büyük transferler yaptıklarını ve bunlara 5-7 milyon dolarlık bonservis bedelleri ödediklerini anlatan Adnan Polat, belirli vadelerde yapılan bu transferlerde, oyuncuların kulüplerinin banka teminat mektupları istememesinin, Galatasaray'a olan güvenin göstergesi olduğunu söyledi.Başkan Polat, futbolda Barcelona modelini kendilerine örnek aldıklarını belirterek, bu nedenle altyapıya büyük önem verdiklerini kaydetti.Altyapıda daha fazla şeyler yapmalarının gerektiğini kaydeden Polat, ''Bünyeden çıkan futbolcularımızdan birini buranın başına getirmemiz lazım. Çarşamba gününden itibaren Tugay Kerimoğlu, Galatasaray altyapısının başına gelecektir'' dedi.Başkanın bu açıklaması, salonda bulunan kongre üyelerinden alkış aldı.Adnan Polat, Galatasaray'ın yol haritasını çıkardıklarını dile getirerek, mali yönetimin bir disiplin içinde yürütülmesi halinde kulübün 5 yıl içinde üzerindeki yükten kurtulacağını savundu.