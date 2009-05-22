Tugay Kerimoğlu vedaya hazırlanıyor



İngiltere Premier Lig takımlarından Blackburn Rovers'ta forma giyen Tugay Kerimoğlu, hafta sonu oynanacak Blackburn Rovers-West Bromwich Albion maçıyla futbol kariyerine son noktayı koyacak.



Futbolculuk kariyerinde Galatasaray, Glasgow Rangers ve son olarak da 8 yıldır Blackburn Rovers takımlarının başarısı için mücadele eden 39 yaşındaki Tugay Kerimoğlu, İngiltere Premier Lig'in son haftasında, 24 Mayıs Pazar günü Blackburn Rovers-West Bromwich Albion maçıyla yeşil sahalara veda edecek.



Galatasaray'da 1988-1999 yılları arasında oynayan Tugay, sarı-kırmızılı takımda, 6 kez lig şampiyonluğu yaşadı. 2000 yılının Ocak ayında İskoçya Ligi takımlarından Glasgow Rangers'a transfer olan Tugay, burada da İskoçya Ligi şampiyonluğunu ve İskoçya Kupası'nı kazandı.



Teknik Direktör Graeme Saunes döneminde, 2001-2002 sezonunda Blackburn Rovers'a giden Tugay, ilk sezonunda İngiltere Lig Kupası'nı kazanma sevincini yaşarken, 2003-2004 sezonunda da yılın oyuncusu seçildi.



139 kez milli takımlara çağrılan ve 94 kez A Milli Takım'ın formasını giyen deneyimli futbolcu, milli takımda 6 gol atma başarısını gösterdi.



Tugay, milli takımla birlikte 2000 yılında Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final, 2002 Dünya Kupası'nda da üçüncülük yaşadı.



