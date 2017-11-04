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Spor

Tugay Kerimoğlu, Türkiye'de teknik direktörlük yapmama kararı aldı

Galatasaray'ın efsane ismi, İngiltere'de 8 sezon Blackburn Rovers forması giymişti

04 Kasım 2017 16:42

Eski Galatasaraylı futbolcu Tugay Kerimoğlu, Türkiye'de teknik direktörlük yapmayacağını açıkladı. Son olarak Şanlıurfaspor'u çalıştıran Kerimoğlu, "Bize güvenilmeyen bir ortamda teknik direktörlük yapmak istemiyorum" diye konuştu.

NTV Spor'da yer alan habere göre futbol hayatını 2009 yılında noktalayan Kerimoğlu, Manchester City altyapısında görev yaptıktan sonra Galatasaray'da yardımcılık yapmıştı. Gheorghe Hagi ve Roberto Mancini'nin ekibinde yer alan Kerimoğlu, Şanlıurfaspor'da teknik direktörlük görevini üstlenmişti.

Son yıllarda 4 büyüklerde görev yapan teknik direktörler ve kadrosunda bulunan futbolcular şimdi hangi takımlarda?

2016 yılında altyapı sorumlusu olarak Galatasaray'da çalışmaya başlayan, daha sonra teknik direktörlük yapan ve sarı-kırmızılılarla 2 kupa kazanan Jan Olde Riekerink, internette verdiği ilan ile kendine CV yapabilecek birini arıyor.

Sporx'te yer alan habere göre söz konusu ilanda "Jan Olde Riekerink için photoshop bilgisi yüksek olan, verdiğim bilgileri resme dökerek güzel bir dizayn yapacak, ileri seviyede bir CV yapacak birine ihtiyacımız." ifadesi yer aldı. 

Riekerink 2007-2011 yılları arasında Ajax'ta altyapı dierktörü olarak görev yapmış, 2016'da aynı görevle Galatasaray'da çalışmaya başlamıştı. Tecrübeli Hollandalı, Şubat 2016- Şubat 2017 arasında Galatasaray'da teknik direktör olarak görev yapmıştı.

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