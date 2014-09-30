Tugay Kerimoğlu: Artık yardımcı antrenör olmayacağım

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon teknik direktör Roberto Mancini'nin yardımcılığını yapan Tugay Kerimoğlu, artık yardımcı antrenör olmayacağını ve teknik adamlık için hazırlıklarını sürdürdüğünü söyledi.

Kerimoğlu, "Daha fazla yardımcı olmayacağım. Stres önemli değil, bu futbolun bir parçası. Başarılı olmak istiyorsanız bununla baş etmeyi bilmeniz gerektiğini öğrendim" ifadelerini kullandı.

Birlikte çalıştığı isimlerden çok şey öğrendiğini vurgulayan ünlü futbol adamı, "Mark Hughes, Graeme Souness, Fatih Terim Hepsinin farklı tarzları vardı. Hepsi benim için birer avantajdı" dedi.

'Şampiyon olmak zorundasınız'

Sporx.com'da yer alan habere göre; Mancini dönemini değerlendiren Tugay, "Roberto Mancini ile 8 ay birlikteydim. Sezon bittiğinde iyi bir görünümümüz vardı, ama ne olacağını asla bilemezsiniz. Türkiye'de de başarı şampiyonlukla ölçülür Kulüp sabırsız. Türkiye'de her yıl şampiyon olmak zorundasınız. Başarı ölçüsü sadece bu. İngiltere'de ise menajerlerin düşünceleri ve felsefeleri önemli" şeklinde konuştu.

'Ali Sami Yen başkaydı'





Ali Sami Yen Stadı ve Türk Telekom Arena Stadı arasındaki farktan bahseden Kerimoğlu, "Sami Yen çok özeldi. Kollarınızdaki tüyler kalkardı. Oradaki atmosfer bambaşkaydı. Yeni stadyum Emirates gibi, ama taraftarlar yine takımın yanında olmaya devam ediyor" yorumunda bulundu.



1993 yılında oynanan Manchester United maçında yaşanan olaylarada değinen Tugay "Polis United'lı oyuncuları korudu, onlara saldırmadı. United büyük bir kulüp. Onların karşısında bize şans verilmiyordu. Maç sonrasında mali raporları hatırlıyorum. United hisseleri düşüş yaşamıştı ve finansal olarak büyük zarara uğramışlardı" dedi.

'İdolüm hep Guardola oldu'

Hedefleri hakkında konuşan Tugay Kerimoğlu, "Blackburn'e geldiğimde Graeme Souness bana daima basit oynamamı ve sürekli çalışmamı söylemişti. İngiltere'de bu kadar uzun süre kalmamın sebebi belki budur. Ama benim hedefim daima menajer olmaktı. İdolünün Pep Guardiola. Nasıl ve nereye koşulacağını, nasıl boşluklar yaratılacağını biliyor. dört gözlü biri gibi oynuyordu. Onun futbolculuktaki başarıları antrenörlüğüne yansımış gibi" şeklinde konuştu.