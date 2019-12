-TUGAY: GALATASARAY'I YUKARILARA ÇIKARTMANIN HESABINDAYIZ İSTANBUL (A.A) - 03.11.2010 - Galatasaray Futbol Takımı Antrenörü Tugay Kerimoğlu, teknik ekip olarak sarı-kırmızılı takımı daha yukarılara çıkartmanın hesaplarını yaptıklarını söyledi. GSTV'de yayınlanan ''10 Numara Yorum'' programına konuk olan Tugay, takımın başarısı için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını belirterek, ''Hocamız da yardımcıları da öyle. Ekip olarak bu takımı daha üst seviyeye nasıl çıkaracağımızı düşünüyoruz. Bütün herkes sabahtan akşama kadar tesislerde kalıp, 'Nasıl farklı olabiliriz, neleri farklı yapabiliriz' diye oturup düşünüyoruz'' dedi. Spor Toto Süper Lig'de bu hafta Trabzonspor'a karşı önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını anlatan sarı-kırmızılı antrenör, şöyle konuştu: ''Şenol Güneş'in gelmesiyle, Trabzonspor'da önceki senelere bu sene arasında çok büyük bir fark var. Her maçlarını kazanmak için oynuyorlar ve de iyi oynuyorlar. Ama zaman zaman zaafları olduğunu çok iyi de biliyoruz. Fakat baktığınızda Avni Aker Stadında oynayacağımız maç kolay olmayacak. Futbolda tabii ki karşınızdakine saygı duyacaksınız. Ama kendinize güvendiğiniz sürece kazanamayacağınız hiçbir maç yoktur. Mühim olan takımca konsantre olmaktır.'' Ligde Kayserispor ve Beşiktaş ile yapacakları karşılaşmalara da değinen Tugay Kerimoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Kayserispor'da Şota dönemi başladı. O günden bugüne çok farklı şeyler uygulayan, takım halinde hücum yapıp, takım halinde defans yapan bir ekip oldular. Bu sistemi oturtmuş. Tabii artık ligde hiçbir maç kolay değil. Çok kolay denilen bir maç kalmadı artık. Yavaş yavaş tüm takımlar, güç bakımdan, kondisyon bakımından üst seviyeye gelmiş durumda. Beşiktaş'a bakarsanız kaliteli oyuncuları var. Bizim de çok kaliteli oyuncularımız var. Bu 3 maçın genelinde ben her zaman şunu söylemişimdir: 'Yenemiyorsanız yenilmeyin.' Her maçı kazanacaksınız diye bir şey yok. Az hasarla geçerseniz, hem oyuncularınız güven kazanacaktır, hem de sahada verilen emeğin, mücadelenin karşılığını alabileceğiniz puanlar vardır. Benim bakış açım bu. Yenmek mi? Tabii ki yenmek, ama her zaman 'Yenemiyorsanız da yenilmeyin' düşüncesiyle hareket etmişimdir.'' Türkiye'de her şeyin sonuca göre değerlendirdiğine işaret eden Tugay Kerimoğlu, ''Türkiye'de her şey sonuçlardan ibaret, ama futbolcular robot değil. Onların da duyguları var. Puan durumuna baktığınızda bulunduğunuz yer Galatasaray'a yakışmayan bir yer. Ama disiplin, çalışma, sevgi olduğu sürece de yavaş yavaş çıkacağımız göz önündedir'' dedi.