-Tuğamiral İsmail Taylan tutuklandı İSTANBUL (A.A) - 19.10.2011 - ''Balyoz planı'' soruşturması kapsamında ifadesi alınan Tuğamiral İsmail Taylan tutuklandı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine Çırağan Caddesi üzerindeki savcı ve hakimlerin kullandığı kapıdan İstanbul Merkez Komutanlığına bağlı sivil plakalı bir araçla gelen Tuğamiral Taylan'ın ifadesi, soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayar tarafından alındı. Savcılığın tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk ettiği Taylan'ın tutuklanmasına karar verildi.