-TUĞAMİRAL SEVİM İFADE İÇİN ADLİYEDE İSTANBUL (A.A) - 21.06.2011 - ''İrtica ile mücadele eylem planı'' soruşturması kapsamında ifade vermek üzere aralarında Tuğamiral Alaattin Sevim'in de aralarında bulunduğu bir grup muvazzaf asker, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine geldi. İstanbul Adliyesine, Merkez Komutanlığı'na ait sivil plakalı bir araçla Çırağan Caddesi'ndeki savcı ve hakimlerin kullandığı kapıdan giriş yapan, aralarında Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Alaattin Sevim'in de bulunduğu muvazzaf askerlerin soruşturmayı yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız'a ifade vermesi bekleniyor.