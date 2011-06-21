T24 LogoT24 Logo
Gündem

TUĞAMİRAL SEVİM İFADE İÇİN ADLİYEDE İSTANBUL (A.A)

21 Haziran 2011 13:24

-TUĞAMİRAL SEVİM İFADE İÇİN ADLİYEDE İSTANBUL (A.A) - 21.06.2011 - ''İrtica ile mücadele eylem planı'' soruşturması kapsamında ifade vermek üzere aralarında Tuğamiral Alaattin Sevim'in de aralarında bulunduğu bir grup muvazzaf asker, Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine geldi. İstanbul Adliyesine, Merkez Komutanlığı'na ait sivil plakalı bir araçla Çırağan Caddesi'ndeki savcı ve hakimlerin kullandığı kapıdan giriş yapan, aralarında Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Alaattin Sevim'in de bulunduğu muvazzaf askerlerin soruşturmayı yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız'a ifade vermesi bekleniyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24