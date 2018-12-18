Tüfekle vuruldu, başından 9 saçma çıktı; hayata tutunan kedi yuva arıyor

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 15 gün önce tüfekle vurulmuş olarak bulunan kedi, tedaviyle yaşama döndürüldü. Başından 9 saçma çıkarılan kediye ‘Umut’ adı verildi.

Manavgat‘ın Bahçelievler Mahallesi’nde vatandaşlar tarafından 15 gün önce tüfekle vurulmuş halde bulunan kedi, Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Barındırma ve Bakım Merkezi yetkililerine teslim edildi. Başından vurulan ve ölmek üzere olan kediyi hemen ameliyata alan barınak görevlileri, isabet eden 9 saçmayı çıkardı.

Manavgat Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Barındırma ve Bakım Merkezi’nde 15 gündür tedavisi devam eden ve ameliyat izlerinin de kaybolmasıyla sağlığına kavuşan kediye barınak görevlileri tarafından ‘Umut’ adı verildi.

Umut kediye sıcak bir yuva arama çalışmasına başlanıldığı belirtildi.