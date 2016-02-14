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Tüfekle Sevgililer Günü 'şaka'sı yapmak istedi; sırtından vurduğu eşi hayatını kaybetti

Emniyet cinayetle ilgili soruşturma başlattı

14 Şubat 2016 23:36

Avcılar'da, "14 Şubat Sevgililer Günü" sebebiyle şaka yapmak istediğini öne süren 30 yaşındaki Naif U. eşini sırtından vurarak öldürdü.

Habertürk'ün haberine göre; olay, Tahtakale Mahallesi Sümbül Sokak'ta bulunan bir evde sabah 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; 25 yaşındaki Hamiyet U., duvarda asılı olan pompalı tüfeği alarak, salonda oturan kocasının yanına gitti. Silahı kocasına doğrultan Hamiyet U., "Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü. Söyle bakayım bana hediye aldın mı?" diyerek şaka yaptı.

İnşaat işçisi Naif U.'nun "Tabi aldım" demesi üzerine, genç kadın, gülerek silahı koltuğun üzerine bıraktı. Hamiyet U., mutfağa yönelirken, bu sefer tüfeği kocası aldı. Silahı, eşine doğrultan Naif U. tetiğe basınca, karısını sırtından vurdu.

Hastaneye kaldırılan Hamiyet U., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri, Naif U.'yu gözaltına aldı. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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