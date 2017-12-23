Tüfekle şakalaşırken öldü (2)

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Çorum'da pompalı tüfeği başına dayayıp şaka yapan Sezgin Süzer'i, silahı elinden almak isterken vurduğu iddia edilen Özgür Tunç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı
23 Aralık 2017 20:38
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Çorum\'da pompalı tüfeği başına dayayıp şaka yapan Sezgin Süzer\'i, silahı elinden almak isterken vurduğu iddia edilen Özgür Tunç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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