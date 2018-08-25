Tüfekle şakalaşırken eşinin ölümüne neden olan koca: Çok pişmanım

Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in Nurdağı ilçesinde, eşiyle şakalaşırken av tüfeğiyle kazara eşi Mine İ.\'nin (19) ölümüne neden olan Suriyeli Seyfullah İ. (21), ifadesinde pişman olduğunu söyledi.

Olay, dün öğleden sonra ilçenin Altınoava Mahallesi\'nde meydana geldi. Suriye\'deki iç savaş nedeniyle 5 yıl önce İdlib\'ten Türkiye\'ye gelip Nurdağı ilçesi Altınoava Mahallesi\'ne yerleşen Seyfullah İ., geçen ay evlendiği Mine İ. ile av tüfeğiyle şakalaşmaya başladı. Bu sırada tüfek kazara ateş aldı, saçmaların isabet ettiği Mine İ. yaralandı. Çağırılan ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Mine İ., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Mine İ.\'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

Olay sonrası jandarma tarafından gözaltına alınan Seyfullah İ.\'nin ilk ifadesinde, \"Av tüfeğini elime aldım, pencereye konan kuşa doğrulttum. Eşim \'Kuşu vurma, ben de korkuyorum\' deyince kuşu vurmaktan vazgeçtim. Daha sonra eşime \'O zaman seni vurayım\' diye şaka yaparken emniyetini kapattığım tüfek ateş aldı. Nasıl olduğunu anlayamadım, çok pişmanım\" dedi.

Seyfullah İ., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.