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Tüfekle şakalaşırken 1 aylık eşinin ölümüne neden oldu

Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde Suriyeli Seyfullah İ

24 Ağustos 2018 21:28

Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in Nurdağı ilçesinde Suriyeli Seyfullah İ.\'nin (21), şakalaşırken kazaen ateş alan av tüfeğinden çıkan saçmalara hedef olan 1 aylık eşi Mine İ. (19) yaşamını yitirdi.
Olay, bugün ilçenin Altınova Mahallesi\'nde meydana geldi. Suriyeli Seyfullah İ., geçen ay evlendiği Mine İ. ile av tüfeğiyle şakalaştı. Bu sırada kazaen ateş alan tüfekten çıkan saçmalara hedef olan Mine İ., ağır yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Nurdağı Devlet Hastanesi\'ne götürülen Mine İ., acil serviste yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Mine İ.\'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Jandarma tüfeğe el koyarken, eşinin ölümüne neden olan Seyfullah İ.\'yi gözaltına aldı.

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