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Tüfekle şaka yaparken arkadaşını öldürdü!

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı

16 Ocak 2016 14:00

Çorum’un Kargı İlçesinde yaşayan E.Ç.,  sohbet ederken kendisine ait tüfekle şaka yapmak istedi ve  elinin tetiğe dokunmasıyla arkadaşı Metin Çiçek’i vurdu. Çiçek, hayatını kaybetti.

Cumhuriyet’in haberine göre lay, dün gece Kargı İlçesi Mirihatun Mahallesi'nde meydana geldi.

İddialara göre, E. Ç., sohbet sırasında kendisine ait ruhsatlı tüfekle şaka yapmak isterken elinin tetiğe dokunmasıyla arkadaşı Metin Çiçek'i vurdu. Tüfekten çıkan saçmalar, 2 çocuk babası Çiçek'in kalbine isabet etti. Çiçek hayatını kaybederken, E. Ç. ile yanında bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Metin Çiçek'in cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

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