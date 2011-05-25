-TÜFEKLE OYUN ÖLÜMLE BİTTİ BEYŞEHİR (A.A) - 25.05.2011 - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, doğum günü kutlamasında oynadığı tüfeğin ateş alması ile 13 yaşındaki kız çocuğunun ölümüne neden olduğu ileri sürülen lise öğrencisi gözaltına alındı. İlköğretim okulu 7. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Dilara Taşkaya, doğum günü olan bir arkadaşının daveti üzerine, karşı binadaki kız arkadaşının evine gitti. Aynı kutlamaya katılan lise öğrencisi S.K. (15), evde bulunan 5 arkadaşının eğlendiği sırada duvarda asılı olan otomatik av tüfeğiyle oynamaya başladı. Namluyu duvara yönelttikten sonra tetiğe basan S.K, silahın patlamadığını görünce odada bulunan arkadaşlarına dönerek, şakayla onları korkutmak için ikinci kez tetiğe bastı. Bu defa ateş alan av tüfeğinden çıkan saçmalar, odada bulunan Dilara Taşkaya'nın başına isabet etti. Taşkaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ve olay yeri inceleme ekipleri, evde incelemelerde bulundu. Ölen Taşkaya'nın arkadaşları ve anneannesi evin önünde sinir krizleri geçirdi. Polis, olaya tanık olan 5 öğrenciyi ifadelerine başvurmak üzere karakola götürdü. Av tüfeğiyle arkadaşının ölümüne neden olduğu ileri sürülen lise öğrencisi S.K, ifadesinin ardından gözaltına alındı. Genç kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Av tüfeğinden çıkan saçmalara hedef olarak hayatını kaybeden ilköğretim okulu öğrencisi Taşkaya'nın anneannesinin evinde kaldığı, anne ve babasının Norveç'te yaşadığı öğrenildi.