-TÜFEKLE OYUN ÖLÜM GETİRDİ KOZAN (A.A) - 01.10.2010 - Adana'nın Kozan ilçesinde, ilköğretim okulu öğrencisi, av tüfeğiyle şaka yapmak isterken silahın ateş alması sonucu arkadaşının ölümüne neden oldu. Alınan bilgiye göre, Bağözü köyünde, ilköğretim okulu birinci sınıf öğrencisi 6 yaşındaki T.K. (6) ile arkadaşı ikinci sınıf öğrencisi İ.Ö. (8) dün okul çıkışında, boş bir alanda oyun oynadı. İ.Ö. bir süre sonra yakınlardaki evlerinden babasına ait av tüfeğini alıp kendisini bekleyen T.K'nın yanına döndü. Tüfeğin şaka yapmak isterken ateş alması sonucu T.K. başından yaraladı. Paniğe kapılan İ.Ö, arkadaşını oyun alanında bırakarak evine döndü. Tolga'nın eve gelmemesi üzerine baba Veysel K. ve köylüler aramaya çıktı. Cami hoparlöründen T.K'nın kayıp olduğu anonsu yapıldı. Bir süre sonra İ.Ö'nün, taş atarak T.K'yı yaraladığını ve oyun alanındaki çalılıkların içinde baygın yattığını söylemesi üzerine yapılan aramada küçük çocuk bulundu. Ancak, Kozan Devlet Hastanesine kaldırılan T.K'nın öldüğü bildirildi. Cumhuriyet Savcısının yaptığı ilk incelemede av tüfeğiyle vurulduğu tespit edilen küçük çocuğun cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp kurumuna gönderildi. Jandarma yetkilileri, İ.Ö. ile babası Yusuf Ö'nün ifadesine başvurulduğunu, soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.