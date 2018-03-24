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Tüfekle oynayan çocuk, kazayla ablasını başından vurarak öldürdü

Mücahit GÜREL/ÜNYE (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Ünye ilçesinde, 11 yaşındaki S

24 Mart 2018 02:26

Mücahit GÜREL/ÜNYE (Ordu), (DHA)- ORDU\'nun Ünye ilçesinde, 11 yaşındaki S.K. evde bulunan av tüfeğiyle oynarken, silahın kazara ateş alması sonucu 12 yaşındaki ablası E.K.\'yı vurarak ölümüne neden oldu.
Olay akşam saatlerinde, Ünye ilçesine bağlı İnkur Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre okuldan eve gelen S.K. evde tüfekle oynarken, silahın kazara ateş alması sonucu ablası E.K.yı yaraladı. Başından yaralanan E.K. olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük E.K.nın cenazesini otopsi için Ünye Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırdı.
Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

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