T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tüfekle oynayan çocuk, annesinin ölümüne neden oldu

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)- KONYA'nın Kulu ilçesinde 7 yaşındaki S

10 Aralık 2017 18:22

Mehmet YILMAZ/KULU (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Kulu ilçesinde 7 yaşındaki S.A., avdan dönen babasının odaya bıraktığı pompalı av tüfeğiyle oynadığı sırada, yanlışlıkla temizlik yapan annesi 37 yaşındaki Figen A.\'yı, boynundan vurup öldürdü.
Olay, bugün saat 10.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 138431 Nolu Sokak\'taki tek katlı müstakil evde meydana geldi. Fayans ustası Ramazan A., bu sabah avdan döndükten sonra pompalı av tüfeğini odada duvara dayayıp yere bıraktı. Oğlu S.A. da tüfeği alıp oynamaya başladı.  Minik S.A.\'nın yanlışlıkla tetiğe dokunması sonucu tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, o sırada odada temizlik yapan annesi Figen A.\'nın boynuna isabet etti.  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nde işçi olarak çalışan Figen A., kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyup içeri giren ve eşini kanlar içinde bulan Ramazan A., polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Sevk edilen sağlık görevlileri 3 çocuk annesi Figen A.\'nın öldüğünü belirledi. Cesedi otopsi yapılmak üzere Kulu Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Figel A.\'nın cenazesi, yapılacak otopsi ardından memleketleri Kayseri\'nin Develi İlçesi\'nde defnedilecek. Soruşturma sürdürülüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet YILMAZKULU Konya DHA KONYA KuluFigenOlayCumhuriyet MahallesiNolu SokakFayansRamazanOğluTüfektenMilli Eğitim MüdürlüğüSilahKulu Devlet Hastanesi MorguFigelKayseri DeveliFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24