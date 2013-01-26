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Tüfekle oynayan 6 yaşındaki çocuk ağabeyini öldürdü!

Yozgat'ta silahla oynayan 6 yaşındaki çocuk ağabeyini öldürdü, babasını da yaraladı

26 Ocak 2013 22:28

Yozgat'ta av tüfeği ile oynayan bir çocuk, ağabeyinin ölümüne, babasının yaralanmasına neden oldu.

Merkeze bağlı Sarıbekir Çiftliği köyünde yaşayan 6 yaşındaki R.Ü, evin duvarında asılı babası Nafiz Ü'ye ait av tüfeğini alarak oynamaya başladı.

R.Ü'nün yere düşürdüğü tüfeği tekrar almaya çalıştığı sırada ateş alan tüfekten çıkan saçmalar babası Nafiz Ü. ve ağabeyi Hacı Mustafa Ü'ye (13) isabet etti.

Kalbine ve koluna saçma isabet eden Hacı Mustafa Ü. olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Nafiz Ü, Yozgat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Hacı Mustafa Ü'nün cenazesi otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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