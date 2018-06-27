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Tüfekle oynarken kendisini vuran Berivan öldü

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta ortaokul öğrencisi Berivan Kaya (13), evde oynadığı pompalı tüfeğin ateş alması sonucu karnından yaralandı

27 Haziran 2018 16:24

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta ortaokul öğrencisi Berivan Kaya (13), evde oynadığı pompalı tüfeğin ateş alması sonucu karnından yaralandı. Berivan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Olay, dün gece merkeze bağlı Osmanlı köyünde meydana geldi. Berivan Kaya, evde oynadığı babasına ait olan pompalı tüfeğin ateş alması için sonucu karnından yaralandı. Ailesinin haber vermesi üzerine eve giden sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Berivan Kaya, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Berivan Kaya, doktorların ilk müdahalesinin ardından Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi\'ne sevk edildi. Ameliyata alınan Berivan Kaya, sabaha karşı hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcılığının olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

 

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