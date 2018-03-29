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Tüfekle öldürülen yunus kıyıya vurdu

Ergün AYAZ/KÖRFEZ(Kocaeli) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, tüfekle ateş edilerek öldürüldüğü değerlendirilen yunus kıyıya vurdu

29 Mart 2018 14:27

Ergün AYAZ/KÖRFEZ(Kocaeli) - KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, tüfekle ateş edilerek öldürüldüğü değerlendirilen yunus kıyıya vurdu.
Körfez Şirinyalı Mahallesi sahilinde kıyıya vurmuş bir yunusu gören dalış kulübü sahibi Ekrem Birol, yaşadığını düşünerek yanına gitti. Ekrem Birol, yunusun tüfekle ile ateş edilerek öldürüldüğünü gördü. \'Belki canlıdır\' diyerek karaya çektiğini söyleyen Ekrem Birol, \"İlk gördüğümde canlı olduğunu düşündüm. Yanına gidip karaya çektiğimde ise delikler olduğunu gördüm. Muhtemelen 4-5 el ateş edilerek öldürüldü. Bu nasıl bir canilik, bunu yapan insanları anlamak mümkün değil. Katip Çelebi Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi\'nden gelip alacaklar\" dedi.

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