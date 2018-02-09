Bülent TATOĞULARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da bunalıma girdiği öne sürülen Zekeriya G. (31), tüfekle intihar etti.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi 2865 Sokak\'ta bulunan 4 katlı apartmanın 1\'inci katında meydana geldi. Bilinmeyen nedenle bunalıma girdiği öne sürülen evli ve 4 çocuk babası Zekeriya G., evde tüfeği çenesinin altına dayayıp, tetiği çekti. Silah sesi üzerine odaya koşan diğer aile bireyleri, Zekeriya G.\'yi kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Zekeriya G.\'nin yaşamını yitirdiği saptandı.

Yakınlarının sinir krizi geçirdiği Zekeriya G.\'nin cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü.



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