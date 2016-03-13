Tüfeğini temizlerken torununu öldüren dede, serbest bırakıldı

Bahçelievler’de dede Musa D. (52), av tüfeğini temizlediği sırada 4.5 yaşındaki torunu Baran’ı başından vurarak öldürdü. Adli Tıp’ta işlemleri tamamlanan minik Baran’ın cenazesi toprağa verildi. Mahkeme, Musa D.'yi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Bahçelievler’de dün öğle saatlerinde yaşanan olayda iddiaya göre dede Musa D. evin içinde av tüfeğini temizliyordu. Musa D. kazayla tetiğe dokununca karşısında onu seyreden 4.5 yaşındaki torunu Baran’ı başından vurdu. Hastaneye kaldırılan Baran A.K. tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Minik Baran’ın cenazesi otopsi işleminin ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alındı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 5 yaşındaki torunu Baran Abdi K'yı av tüfeğiyle kazara vurarak ölümüne sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alınan M.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şube çıkışında olayın kaza sonucu meydana geldiğini söyleyen dede, "İnsan torununu hiç öldürür mü?" dedi. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "Tüfeğimle doldur-boşalt yaparken bir anda kazayla torunumu vurdum. Çok büyük şok yaşadım, şoku atlatmak için parka ağlayarak gittim. Hava almak için gittim ve polis ekipleri yanıma geldi. Çok pişmanım" dediği öğrenildi. Geceyi emniyette geçiren dede, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Musa D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Toprağa verildi

Öğlen saatlerinde otopsi raporu tamamlanan Baran A.K.'nın cenazesi ailesine teslim edildi. Baran A.K.'nın cenazesi Avcılar Cihangir Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kıraç Mezarlığı'nda toprağa verildi.