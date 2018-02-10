Tüfeğini temizlerken canından oldu

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN\'da, temizlediği tüfeğin kazara ateş alması sonucu saçmalarla karnından vurulan Beytullah Kahraman (60), yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde, merkez Hatipler köyünde meydana geldi. Evli ve 3 çocuk babası Hayrettin Kahraman\'ın evinin bodrum katında temizlediği av tüfeği, kazara tetiğe dokununca ateş aldı. Silah sesini duyup aşağı inen aile bireyleri Hayrettin Kahraman\'ı kanlar içinde bulunca, sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahaleye karşın Hayrettin Kahraman, yaşamını yitirdi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kahraman’ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

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