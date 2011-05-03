-TÜFE 0,87, ÜFE 0,61 ARTTI ANKARA (A.A) - 03.05.2011 - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayında tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) yüzde 0,87, üretici fiyatları endeksinin (ÜFE) ise yüzde 0,61 arttığını açıkladı. TÜİK'in 2003 baz yıllık verilerine göre, Nisan ayı itibarıyla yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 4,26, ÜFE'de yüzde 8,21 oldu. Bu yıl dört ayda, TÜFE'de yüzde 2,45, ÜFE'de yüzde 6,04 oranında artış gerçekleşti. Nisan ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 6,79, üretici fiyatlarında yüzde 9,17 düzeyinde oldu.