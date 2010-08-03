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Ekonomi

TÜFE YÜZDE 7,58, ÜFE YÜZDE 8,24 ARTTI ANKARA (A.A)

03 Ağustos 2010 14:08

-TÜFE YÜZDE 7,58, ÜFE YÜZDE 8,24 ARTTI ANKARA (A.A) - 03.08.2010 - Türkiye'de Temmuz ayı itibariyle yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında (TÜFE) yüzde 7,58, üretici fiyatlarında (ÜFE) yüzde 8,24 arttı. Geçen yılın aynı ayında yıllık enflasyon TÜFE'de yüzde 5,39 artmış, ÜFE'de yüzde 3,75 oranında gerilemişti. Böylece, Temmuz ayı itibariyle yıllık enflasyon, geçen yılın aynı ayının TÜFE'de 2,19 puan, ÜFE'de 11,99 puan üstünde gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Temmuz ayında TÜFE yüzde 0,48, ÜFE yüzde 0,16 oranlarında geriledi. Temmuza ilişkin fiyat artış piyasa beklentileri TÜFE'de 0,3 düşüş, ÜFE'de 0,06 artış yönünde idi. Merkez Bankası'nın Temmuz ayı ikinci beklenti anketinde TÜFE beklentisi yüzde 0,03 düzeyindeydi. Söz konusu ankette yıl sonu enflasyon beklentisi de yüzde 7,69 olarak belirlenmişti. Bu yıl Temmuz ayında yüzde 0,48 gerileyen TÜFE'de geçen yıl aynı ay yüzde 0,25 artış, yüzde 0,16 gerileyen ÜFE'de ise yüzde 0,71 düşüş meydana gelmişti.  Öte yandan, TÜFE'de Temmuz ayında endekste yer alan 446 maddeden 97'sinin ortalama fiyatında değişim olmadı, 233 maddenin ortalama fiyatında artış, 116 maddenin ortalama fiyatında ise düşüş kaydedildi. ÜFE'de ise Haziran ayında endekste bulunan toplam 779 maddeden 190'ının ortalama fiyatında değişim olmadı, 343 maddenin ortalama fiyatında artış, 246 maddenin ortalama fiyatında ise düşüş oldu. -ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGELERİ- Temmuz ayına ilişkin özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, ''çekirdek enflasyon'' yerine açıklanan TÜFE göstergeleri geçen ay, mevsimlik ürünler hariç yüzde 0,39 arttı, işlenmemiş gıda ürünleri hariç ise yüzde 0,28 düşüş gösterdi. Fiyatlar, enerji hariç yüzde 0,59 azaldı, işlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç yüzde 0,36 düştü. Enerji, alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç yüzde 0,63, enerji, alkollü içkiler, tütün ürünleri ve fiyatları yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç enflasyon da yüzde 0,67 geriledi. Enerji, alkollü içkiler, tütün ürünleri, işlenmemiş gıda ürünleri, fiyatları yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler ve dolaylı vergiler hariç yüzde 0,42, enerji, alkollü içkiler ve tütün ürünleri ile altın hariç yüzde 0,33, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç fiyatlarda yüzde 0,51 düştü. TÜİK'in açıkladığı üretici fiyatları ve tüketici fiyatları endeksine göre aylık ve yıllık enflasyon rakamları şöyle: AYLIK ENFLASYON --------------- .                   ÜFE                                    TÜFE .       --------------------------------- ------------------------------------- Aylar    2005  2006  2007  2008  2009  2010  2005  2006  2007  2008  2009  2010 ------  ----- ----- -----  ----  ----  ----  ---- -----  ----  ---- -----  -----  Ocak    -0,41  1,96 -0,05  0,42  0,23  0,58  0,55  0,75  1,00  0,80  0,29   1,85 Şubat    0,11  0,26  0,95  2,56  1,17  1,66  0,02  0,22  0,43  1,29 -0,34   1,45 Mart     1,26  0,25  0,97  3,17  0,29  1,94  0,26  0,27  0,92  0,96  1,10   0,58 Nisan    1,21  1,94  0,80  4,50  0,65  2,35  0,71  1,34  1,21  1,68  0,02   0,60 Mayıs    0,20  2,77  0,39  2,12 -0,05 -1,15  0,92  1,88  0,50  1,49  0,64  -0,36 Haziran -0,48  4,02 -0,11  0,32  0,94 -0,50  0,10  0,34 -0,24 -0,36  0,11  -0,56 Temmuz  -0,74  0,86  0,06  1,25 -0,71 -0,16 -0,57  0,85 -0,73  0,58  0,25  -0,48 Ağustos  1,04 -0,75  0,85 -2,34  0,42        0,85 -0,44  0,02 -0,24 -0,30 Eylül    0,78 -0,23  1,02 -0,90  0,62        1,02  1,29  1,03  0,45  0,39 Ekim     0,68  0,45 -0,13  0,57  0,28        1,79  1,27  1,81  2,60  2,41 Kasım   -0,95 -0,29  0,89 -0,03  1,29        1,40  1,29  1,95  0,83  1,27 Aralık  -0,04 -0,12  0,15 -3,54  0,66        0,42  0,23  0,22 -0,41  0,53 YILLIK ENFLASYON ---------------- .                   ÜFE                                    TÜFE .       --------------------------------- -------------------------------------- Aylar    2005  2006  2007  2008  2009  2010  2005 2006  2007  2008  2009 2010  ------  ----- ----- ----- ----- ----- -----  ---- ----- ----- ----- ---- ------- Ocak    10,70  5,11  9,37  6,44  7,90  6,30  9,23  7,93  9,93  8,17 9,50  8,19 Şubat   10,58  5,26 10,13  8,15  6,43  6,82  8,69  8,15 10,16  9,10 7,73 10,13 Mart    11,33  4,21 10,92 10,50  3,46  8,58  7,94  8,16 10,86  9,15 7,89  9,56 Nisan   10,17  4,96  9,68 14,56 -0,35 10,42  8,18  8,83 10,72  9,66 6,13 10,19 Mayıs    5,59  7,66  7,14 16,53 -2,46  9,21  8,70  9,86  9,23 10,74 5,24  9,10 Haziran  4,25 12,52  2,89 17,03 -1,86  7,64  8,95 10,12  8,60 10,61 5,73  8,37 Temmuz   4,26 14,34  2,08 18,41 -3,75  8,24  7,82 11,69  6,90 12,06 5,39  7,58 Ağustos  4,32 12,32  3,72 14,67 -1,04        7,91 10,26  7,39 11,77 5,33 Eylül    4,38 10,55  5,02 12,49  0,47        7,99 11,19  7,12 11,13 5,27 Ekim     2,57 10,94  4,41 13,29  0,19        7,52  9,98  7,70 11,99 5,08 Kasım    1,60 11,67  5,65 12,25  1,51        7,61  9,86  8,40 10,76 5,53 Aralık   2,66 11,58  5,94  8,11  5,93        7,72  9,65  8,39 10,06 6,53

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