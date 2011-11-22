'TÜFE yüzde 40, doğalgaza zam yüzde 90'

T24 - Son 4 yıldır doğalgaza ve elektriğe yapılan zam, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde gündeme geldi.



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının bütçeleri görüşülüyor.



Görüşmelerde söz alan MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, elektrik ve doğalgaza yapılan zamları gündeme getirdi.



Elektrik ve doğalgaza 2007'den beri yaklaşık yüzde 90 zam yapılırken, aynı dönemde TÜFE'deki artışın yüzde 40 olduğunu söyleyen Kalaycı, ''Bu kadar yüksek zammın nedeni nedir?'' diye sordu.



Kalaycı, ''Adeta bir soygun düzeni. Sayaç okuma bedeli, KDV, TRT payı, kayıp kaçak bedeli... Her şeyi vatandaşa yükledik. Aynı apartmanda farklı dairelerden farklı elektrik ücretleri alınıyor'' dedi. Kalaycı, dağıtım şirketlerine, kayıp kaçak bedelleri vatandaşa ödettirilerek ''kıyak geçildiğini'' iddia etti.



MHP'li Kalaycı, doğalgazda ''al ya da öde'' uygulamasının yanlış olduğunu kaydederek, 2009-2010-2011 yıllarında ''al ya da öde'' kapsamında ödenen tutarın ne kadar olduğunu sordu.

''Sayaç okuma bedeli ne demek?"



CHP İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu da elektrik fiyatlarının yüksek olduğunu kastederek, ''Türkiye'nin pahalı enerjisini satıyorsun. Sayaç okuma bedeli alıyorsun. Sayaç okuma bedeli ne demek? Görevini yapıyorsun, bunun bedeli mi olur?'' dedi.



Kayıp kaçak cezasını vatandaşlara yüklemeyi onursuzluk olarak nitelendiren Aslanoğlu, ''Namuslu ve namussuz vatandaşı ayırmamız gerekir'' diye konuştu.



CHP'li Aslanoğlu, insan sağlığı açısından tehlikeli olabilecek yüksek gerilim hatlarının yer altına alınıp alınamayacağını sordu.





