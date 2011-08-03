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Ekonomi

TÜFE YÜZDE 0,41, ÜFE YÜZDE 0,03 AZALDI ANKARA (A.A)

03 Ağustos 2011 13:29

-TÜFE YÜZDE 0,41, ÜFE YÜZDE 0,03 AZALDI ANKARA (A.A) - 03.08.2011 - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayında, Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,41 , Üretici Fiyatları Endeksi'nin (ÜFE) ise yüzde 0,03 azaldığını açıkladı.     TÜİK'in 2003 baz yıllık verilerine göre, Temmuz ayı itibarıyla yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 6,31, ÜFE'de yüzde 10,34 oldu.     Bu yılın ilk yedi ayında, TÜFE'de yüzde 3, ÜFE'de yüzde 6,18 oranında artış gerçekleşti.     Temmuz ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 6,37,  üretici fiyatlarında yüzde 9,59 düzeyinde oldu.     Temmuz ayı itibariyle yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 6,31, ÜFE'de yüzde 10,34 oldu.

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