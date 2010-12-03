-TÜFE ARTTI, ÜFE AZALDI ANKARA (A.A) - 03.12.2010 - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayında tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) yüzde 0,03 arttığını, üretici fiyatları endeksinin (ÜFE) ise yüzde 0,31 azaldığını açıkladı. TÜİK'in 2003 baz yıllık verilerine göre, Kasım ayı itibarıyla yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 7,29, ÜFE'de yüzde 8,17 oldu. Onbir aylık (Ocak-Kasım) enflasyon TÜFE'de yüzde 6,72, ÜFE'de yüzde 7,47 düzeyinde gerçekleşti. Kasım ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 8,59, üretici fiyatlarında yüzde 8,27 düzeyinde oldu.