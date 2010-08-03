-TÜFE % 0,48, ÜFE % 0,16 GERİLEDİ ANKARA (A.A) - 03.08.2010 - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayında tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) yüzde 0,48, üretici fiyatları endeksinin (ÜFE) ise yüzde 0,16 gerilediğini açıkladı. TÜİK'in 2003 baz yıllı verilerine göre, Temmuz ayı itibarıyla yıllık enflasyon ise TÜFE'de yüzde 7,58, ÜFE'de yüzde 8,24 oldu. Yedi aylık enflasyon TÜFE'de yüzde 3,09, ÜFE'de yüzde 4,77 düzeyinde gerçekleşti. Temmuz ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalara göre yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 7,59, üretici fiyatlarında yüzde 5,33 düzeyinde oldu.