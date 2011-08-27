-Tufanbeyli'deki termik santral gerginliği ADANA (A.A) - 27.08.2011 - Enerjisa tarafından, Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde yapımına başlanan termik santralde meydana gelen gerginlik üzerine bir açıklama yapıldı. Enerjisa'dan yapılan yazılı açıklamada, ''Enerjisa olarak Tufanbeyli Termik Santralinin kurulacağı alanın kamulaştırılması da dahil tüm faaliyetleri, devletin belirlediği ilgili kanun hükümleri ve yönetmelikler çerçevesinde yürütmekteyiz'' ifadesine yer verildi. Açıklamada, ''Enerjisa bugüne kadar olduğu gibi bundan böyle de yörede yaşayan insanlarımızın mağdur olmaması ve zarar görmemesi için kanunlar çerçevesinde her türlü önlemi alacaktır'' denildi. Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Enerjisa firmasınca yapımına başlanan termik santralin kurulacağı alandaki arazileri kamulaştırılan köylüler, kendilerine bildirilen kamulaştırma bedelinin altında ödeme yapıldığı gerekçesiyle firmanın şantiyesini basmış, iş makineleri ve çalışanları taşlamıştı.