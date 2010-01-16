Tufan Ersöz'e Tahkim'den müjde!

T24 - Tahkim Kurulu, Galatasaray'da forma skandalına adı karışan takım kaptanı Tufan Ersöz'ün cezasını 4 ay müsabakalardan men cezasına çevirdi.





Forma skandalı sonrasında 4 ay hak mahrumiyeti cezası alan Tufan Ersöz'e, Tahkim Kurulu'ndan beklediği müjde geldi. Başarılı basketbolcunun yazılı itirazını değerlendiren kurul, cezayı 4 ay müsabakalardan mene çevirdi. Böylece askerlik hizmetini ileri bir erteleyecek Tufan, kariyerine devam edebilecek.



Potadaki forma skandalının madurlarından Tufan Ersöz, NTV Spor canlı yayınında, yetkililere seslenmiş ve cezasında düzeltilme yapılmasını istemişti ve Ersöz'e Tahkim Kurulu'ndan beklediği müjde sonunda geldi.



Forma skandalı sonrası, 4 ay hak mahrumiyeti alan başarılı basketbolcunun Tahkim Kurulu'na yaptığı yazılı başvurudan beklediği sonucu aldı. Daha önce 4 aylık hak mahrumiyeti cezasını onayan kurul, kendilerine yazılı dilekçi gönderen Tufan'ın cezasını, 4 ay müsabakalardan mene çevirdi. Uzun bir sakatlık döneminden çıktıktan sonra, kendisini forma skandalının ortasında bulan Tufan, cezanın değişmemesi halinde, askerlik hizmetine başlayacak ve uzun süre daha sahalardan uzak kalacaktı.